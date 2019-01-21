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908 тыс. руб. выделено на ремонт коридора детской больницы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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908 тыс. руб. выделено на ремонт коридора детской больницы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:33ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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