908 тыс. руб. выделено на ремонт коридора детской больницы на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в детской больнице по адресу ул. Коминтерна, 54 запланирован ремонт коридора 4 этажа, на работы выделено 908 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен оштукатурить, загрунтовать и окрасить стены, заменить напольное покрытие, положить керамогранитную плитку, установить подвесные потолки и заменить системы освещения со светодиодными светильниками.

Это не большой ремонт на самом деле, косметический, ремонт стен, пола, потолка, он был запланирован на 2019 год,рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Зудова – заместитель главврача ДГБ по хозяйственной части.

В 2019 году детская горбольница в Нижнем Тагиле также планирует перевод поликлиники на ул. Черных, 28 в систему «бережливая поликлиника», а также установку пандусов в поликлинике на ГГМ.

В первую очередь, это завершение работ по бережливой поликлинике на Окунева,32, там остались финишные работы по фасаду. Тагилстроевская, 4, там у нас в планах ремонт входной группы и оборудование санузлов в соответствии с программой доступная среда, будут пандусы для инвалидов и прочее. Также на очереди Черных, 28, там тоже будет переоборудование поликлиники в рамках программы бережливая поликлиника,сообщила редакции Юлия Зудова.