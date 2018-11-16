Министр Цветков не приехал осмотреть долгострой детской больницы в Нижнем Тагиле

16 ноября в программе визита министра здравоохранения Андрея Цветкова на 13:00 был запланирован осмотр объекта «Многопрофильная детская больница» в сопровождении замминистра здравоохранения Елены Чадовой, замглавы администрации Нижего Тагила Валерия Сурова, главврача ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергея Овсянникова, главврача ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» Дмитрия Клейменова и директора ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» Олега Тимошенко. В назначенное время у недостроенного здания на ГГМ собрались представители СМИ, чтобы узнать у представителя власти о дальнейшей судьбе Многопрофильной детской больницы. Однако министр здравоохранения на объект не приехал.

Позже во время осмотра регионального министра здравоохранения в Детской городской больнице на улице Тагилстроевская, 4 на вопрос журналистов о целях своего визита Цветков упомянул недостроенную больницу.

У нас много целей, многоцелевой приезд. Ну во-первых, посмотреть, увидеть своими глазами здание недостроенной больницы и, впоследствии по поручению губернатора, принять решение, что с ней дальше делать. То есть то, что у нас здесь будет строиться больница – это понятно. Нам надо сейчас понять, где, как и какими силами и средствами, заявил Цветков.

Незаконченный объект строительства «Многопрофильная детская больница» находится на ГГМ уже более двух десятилетий.

О необходимости достроить медучреждение регулярно говорит властям региона председатель Законодательного собрания Вячеслав Погудин. Тагильчане ожидали, что рабочий визит на площадку долгостроя министра Цветкова станет признаком возобновления работ по объекту.

Андрей Цветков пообещал, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет проведена экспертиза фундамента здания детской многопрофильной больницы.

Настрой боевой - строить будем! подвел итог Андрей Цветков.