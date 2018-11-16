Осмотр «бережливой поликлиники» министром Цветковым прошёл за «закрытыми дверями»

16 ноября в Нижний Тагил с визитом прибыл министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Одним из пунктов в программе министра была обновленная ГБУЗ СО Детская городская больница на улице Тагилстроевская, 4, которая включена в программу «Бережливая поликлиника».

У нас каждая больница знает, сколько у нее целевиков, мы поставили задачу каждому главному врачу минимум два раза в год встречаться с теми студентами, которые проходят обучение от данной медицинской организации, в том числе от детской больницы. Это будет проходить в присутствии министра министерства здравоохранения, будем с ребятами общаться, понимать, какие у них есть проблемы, рассказал Цветков.