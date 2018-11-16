Осмотр «бережливой поликлиники» министром Цветковым прошёл за «закрытыми дверями»
16 ноября министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков произвел осмотр «бережливой поликлиники» в Нижнем Тагиле по адресу улица Тагилстроевская, 4. Однако в помещения отремонтированной поликлинники доступ для прессы был закрыт, в некоторые учреждения сотрудники медучреждения впустили только министра.
16 ноября в Нижний Тагил с визитом прибыл министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Одним из пунктов в программе министра была обновленная ГБУЗ СО Детская городская больница на улице Тагилстроевская, 4, которая включена в программу «Бережливая поликлиника».
Ожидая комментариев министра по поводу нового высокотехнологического оборудования детской больницы, Цветкова встретили журналисты. Сотрудники учреждения продемонстрировали региональному министру лабораторию, бассейн, обновленную регистратуры и кабинеты, однако весь показ прошёл «за закрытыми дверями».
В завершении экскурсии по больнице Андрей Цветков рассказывал о том, сколько будущих специалистов обучается за счет федеральных и областных средств.
У нас каждая больница знает, сколько у нее целевиков, мы поставили задачу каждому главному врачу минимум два раза в год встречаться с теми студентами, которые проходят обучение от данной медицинской организации, в том числе от детской больницы. Это будет проходить в присутствии министра министерства здравоохранения, будем с ребятами общаться, понимать, какие у них есть проблемы, рассказал Цветков.