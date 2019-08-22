Минстрой РФ не выделил Екатеринбургу денег на Универсиаду
Сегодня, 09:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство Свердловской области не может согласовать с Минстроем выделение денег из федеральной казны на строительство инфраструктуры Деревни Универсиады, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Екатеринбург
Сложность состоит в том, что федеральный бюджет распланирован уже до 2022 года, и траты на проведение Универсиады в него заложены не были. Для того, чтобы Екатеринбург получил финансирование, необходим ряд согласительных процедур. Эта информация уже донесена до областного кабмина.
В августе Минстрой РФ подготовил письма, где сообщил, что бюджетная заявка на инженерные сети не поступала, перечень объектов капстроительства не представлен, таким образом, нет оснований для выделения средств.
Свердловское правительство планировало согласовать выделение на Универсиаду 82,6 миллиарда рублей.
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