Минстрой РФ не выделил Екатеринбургу денег на Универсиаду

Сложность состоит в том, что федеральный бюджет распланирован уже до 2022 года, и траты на проведение Универсиады в него заложены не были. Для того, чтобы Екатеринбург получил финансирование, необходим ряд согласительных процедур. Эта информация уже донесена до областного кабмина.