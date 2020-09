В Нижнем Тагиле восемь многоквартирных домов отремонтируют за 100 миллионов рублей

Свердловский фонд содействия капитальному ремонту объявил конкурс по поиску подрядчика для капитального ремонта восьми многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.

Ремонт планируется провести в домах на проспектах Вагоностроителей, 21, Дзержинского, 34, Ленинградский 59, 71, Строителей 10/15, а также улицах Вогульская, 58, Гвардейская, 4, Учительская, 28. Дороже всего будет стоить ремонт на проспекте Строителей, 10/15. Его стоимость — 32,8 миллиона рублей. Всего на работы планируется потратить 106,5 миллионов рублей. Победителя конкурса определят в начале ноября. При этом все работы должны быть завершены до 24 декабря 2021 года. Напомним, ранее мэрия Нижнего Тагила объявило конкурс по поиску застройщика для инвестирования в 25 новых квартир. Общая сумма, которую планируется потратить, составляет 41 миллион рублей. Мэрия Нижнего Тагила вложит 41 млн в строительство дома для расселения ветхого жилья

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter