В Нижнем Тагиле восемь многоквартирных домов отремонтируют за 100 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле восемь многоквартирных домов отремонтируют за 100 миллионов рублей

Сегодня, 18:17ЭкономикаPhoto: Google.Maps
Свердловский фонд содействия капитальному ремонту объявил конкурс по поиску подрядчика для капитального ремонта восьми многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.

Ремонт планируется провести в домах на проспектах Вагоностроителей, 21, Дзержинского, 34, Ленинградский 59, 71, Строителей 10/15, а также улицах Вогульская, 58, Гвардейская, 4, Учительская, 28.

Дороже всего будет стоить ремонт на проспекте Строителей, 10/15. Его стоимость — 32,8 миллиона рублей.

Всего на работы планируется потратить 106,5 миллионов рублей. Победителя конкурса определят в начале ноября. При этом все работы должны быть завершены до 24 декабря 2021 года.

Напомним, ранее мэрия Нижнего Тагила объявило конкурс по поиску застройщика для инвестирования в 25 новых квартир. Общая сумма, которую планируется потратить, составляет 41 миллион рублей.

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