На аукцион на ремонт насосной станции в Нижнем Тагиле заявился только один участник

В Нижнем Тагиле на аукцион, объявленный ООО «Водоканал-НТ» по модернизации насосной станции на улице Кузнецкого, 15, заявился только один участник. Стоимость контракта составила 12,9 миллиона рублей.

Победителем стало ООО «Производственно-строительная компания «Тагилэнергокомплект». Договор был заключен с исполнителем 15 сентября. Срок его действия заканчивается 15 декабря. К этому моменту все работы должны быть завершены. Согласно конкурсной документации, исполнитель должен заменить насосный агрегат с частотным регулированием. В частности, необходимо подключить вспомогательное оборудование, демонтировать старый насос, а также установить и настроить новый, автоматизировать водоснабжение, а также заменить трансформатор. В середине августа нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» выполнить профилактические работы на Западной системе очистных сооружений. Там они не проводились в течение трех лет. На данный момент «Водоканал» объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ за 96,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 сентября. «Непонятная и вонючая жидкость». В Нижнем Тагиле продолжают загрязнять водоемы

