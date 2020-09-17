На аукцион на ремонт насосной станции в Нижнем Тагиле заявился только один участник

На аукцион на ремонт насосной станции в Нижнем Тагиле заявился только один участник

Сегодня, 14:38ЭкономикаPhoto: Google.Maps
В Нижнем Тагиле на аукцион, объявленный ООО «Водоканал-НТ» по модернизации насосной станции на улице Кузнецкого, 15, заявился только один участник. Стоимость контракта составила 12,9 миллиона рублей.

Победителем стало ООО «Производственно-строительная компания «Тагилэнергокомплект».

Договор был заключен с исполнителем 15 сентября. Срок его действия заканчивается 15 декабря. К этому моменту все работы должны быть завершены.

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен заменить насосный агрегат с частотным регулированием. В частности, необходимо подключить вспомогательное оборудование, демонтировать старый насос, а также установить и настроить новый, автоматизировать водоснабжение, а также заменить трансформатор.

В середине августа нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» выполнить профилактические работы на Западной системе очистных сооружений. Там они не проводились в течение трех лет. На данный момент «Водоканал» объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ за 96,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 сентября.

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