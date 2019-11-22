Жители Свердловской области стали чаще жаловаться на банки из-за проблем с кредитами

За девять месяцев этого года количество обращений касательно кредитов составило 3,6 тысячи, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наиболее часто заемщики жалуются на отказы в реструктуризации долга, навязывание допуслуг, несогласие с условиями договора. Отмечается, что в этом году снизилось число жалоб на проблемы с ипотечным кредитованием — на 27% меньше, чем за прошлый год.