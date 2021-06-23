Контроль за строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 2 млн

Контроль за строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 2 млн
Контроль за строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 2 млн
Сегодня, 10:42ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В почти 2 млн рублей обойдется строительный контроль ЖК «Тимирязевски» в Нижнем Тагиле. Закупку на заключение договора объявил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области.

Закупка путем проведения упрощенной процедуры на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ в пятиэтажном жилом доме в районе улиц Чайковского, Ильича, Тимирязева в Нижнем Тагиле размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 1,9 миллиона рублей.

Согласно документации, прием заявок осуществляется до 25 июня 2021 года.

Напомним, в августе 20219 года в отношении «СУ-1» — застройщика жилкомплекса «Тимирязевский» — было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по причине нецелевого расходования средств дольщиков.

В октябре 2019 года Госжилинспекция начала искать нового подрядчика для строительства жилого комплекса. Им стал стал «Урал Инжиниринг», однако жилплощади находились под арестом, и потому переговоры сорвались.

В феврале 2020 года арбитражный суд Свердловской признал ООО «СУ-1» банкротом.

В начале июня 2021 года на сайте госзакупок был размещен тендер по изготовлению рабочей документации на строительно-монтажные работы долгостроя ЖК «Тимирязевский».

А 9 июня был вынесен приговор застройщику. Финансовый директор «СУ-1» получила реальный срок — 3,5 года лишения свободы за мошенничестве в особо крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, а также легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Директор был отправлен на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу и признан невменяемым. Он отправлен на принудительное лечение.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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