Дольщикам СУ-1 в Нижнем Тагиле будут выплачены компенсации

В Свердловской области Нижний Тагил стал городом получившим привилегии не только в виде компенсаций. Федеральный Фонд защиты дольщиков завершит недострои застройщика «СУ-1».
Привелегии Фонда также получит Пермский край, там достроят три дома.
В общей сложности компенсации выделены на достройку 577 дольщикам за шесть проблемных домов. Для 317 граждан будет выделен 781 млн рублей, а ещё 1,1 млрд — на компенсации по рыночной стоимости жилья оставшимся участникам долевого строительства. Первые выплаты начнут поступать уже в марте, сообщает Областная газета.
Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении ООО «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.