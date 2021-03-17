Дольщикам СУ-1 в Нижнем Тагиле будут выплачены компенсации

Дольщикам СУ-1 в Нижнем Тагиле будут выплачены компенсации

Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Компенсации дольщикам ЖК «Тимирязевский» выплатит Федеральный Фонд защиты дольщиков.

В Свердловской области Нижний Тагил стал городом получившим привилегии не только в виде компенсаций. Федеральный Фонд защиты дольщиков завершит недострои застройщика «СУ-1».

Привелегии Фонда также получит Пермский край, там достроят три дома.

В общей сложности компенсации выделены на достройку 577 дольщикам за шесть проблемных домов. Для 317 граждан будет выделен 781 млн рублей, а ещё 1,1 млрд — на компенсации по рыночной стоимости жилья оставшимся участникам долевого строительства. Первые выплаты начнут поступать уже в марте, сообщает Областная газета.

Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении ООО «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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