Дольщикам СУ-1 в Нижнем Тагиле будут выплачены компенсации

В общей сложности компенсации выделены на достройку 577 дольщикам за шесть проблемных домов. Для 317 граждан будет выделен 781 млн рублей, а ещё 1,1 млрд — на компенсации по рыночной стоимости жилья оставшимся участникам долевого строительства. Первые выплаты начнут поступать уже в марте, сообщает Областная газета.