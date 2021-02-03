В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»

Сегодня, 19:39ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в отношении ООО «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Компания причинила имущественный ущерб на сумму более одного миллиона рублей 76 гражданам, которые являются участниками долевого строительства жилого дома № 1 ЖК «Тимирязевский».

Прокуратура Дзержинского района провела проверку соблюдения прав дольщиков во время строительства. В результате стало известно, что руководители компании обманули 76 граждан на сумму свыше одного миллиона рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).

Напомним, гендиректора компании-застройщика ООО «СУ-1» Максима Сажаева и финдиректора Ирину Чемезову обвиняют в том, что под предлогом строительства домов они похитили 32 миллиона рублей. Компания строила два дома в Нижнем Тагиле на Вагонке.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
прокуратураДзержинский районобманутые дольщикиСУ-1Тимирязевский
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы