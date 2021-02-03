В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»

Напомним, гендиректора компании-застройщика ООО «СУ-1» Максима Сажаева и финдиректора Ирину Чемезову обвиняют в том, что под предлогом строительства домов они похитили 32 миллиона рублей. Компания строила два дома в Нижнем Тагиле на Вагонке.