На «разморозку» долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Тагиле потратят почти 100 млн

А начале 2021 года по материалам прокуратуры следственными органами в отношении «СУ-1» было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).