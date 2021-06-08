На «разморозку» долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Тагиле потратят почти 100 млн

На «разморозку» долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Тагиле потратят почти 100 млн
На «разморозку» долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Тагиле потратят почти 100 млн
Сегодня, 14:42ОбществоФото: Яндекс.Карты
Тендер по изготовлению рабочей документации на строительно-монтажные работы долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле размещен на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 95,7 миллиона рублей.

Согласно документации, подрядчик должен разработать рабочую и сметную документацию и выполнить дополнительные комплексные инженерные изыскания для дома № 1 в «Тимирязевском». Этот многоквартирник должен был принять жильцов еще в 2017 году.

Однако в 2020 году в отношении директора ООО «СУ-1» и финдиректора компании, которая строила ЖК «Тимирязевский» были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

А начале 2021 года по материалам прокуратуры следственными органами в отношении «СУ-1» было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).

Напомним, в середине марта 2021 года стало известно, что компенсации дольщикам ЖК «Тимирязевский» выплатит Федеральный Фонд защиты дольщиков.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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обществодолгостройНижний ТагилСУ-1Тимирязевский
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