На «разморозку» долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Тагиле потратят почти 100 млн

Согласно документации, подрядчик должен разработать рабочую и сметную документацию и выполнить дополнительные комплексные инженерные изыскания для дома № 1 в «Тимирязевском». Этот многоквартирник должен был принять жильцов еще в 2017 году.
Однако в 2020 году в отношении директора ООО «СУ-1» и финдиректора компании, которая строила ЖК «Тимирязевский» были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.
А начале 2021 года по материалам прокуратуры следственными органами в отношении «СУ-1» было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).
Напомним, в середине марта 2021 года стало известно, что компенсации дольщикам ЖК «Тимирязевский» выплатит Федеральный Фонд защиты дольщиков.