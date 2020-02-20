«СУ-1» признан банкротом, дольщики ЖК «Тимирязевский» ждут внешнего управляющего

Напомним, «СУ-1» по-прежнему официально является застройщиком жилкомплекса «Тимирязевский», дольщики которого уже два года не могут дождаться получения обещанных квартир. Прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш рассказал, что этот вопрос будет решаться уже с внешним управляющим.

Сейчас появится внешний управляющий и вопросы будем решать с ним. Будем приглашать его и искать пути решения. Пока его назначат, недели две-три пройдет, сказал Сергей Гармаш.

Дольщики обратились в прокуратуру ещё в июне 2019 года. Также у застройщика появилась задолженность перед мэрией Нижнего Тагила, которая обратилась в суд и выиграла дело.

В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков. По данным следствия, руководители «СУ-1» похитили более восьми миллионов рублей, выделенных на первый дом, чтобы, предположительно, потратить их на строительство второго дома. Тогда директор компании Максим Сажаев заявил, что это произошло из-за неверно указанного адреса доставки стройматериалов. В октябре Госжилинспекция начала поиск нового подрядчика для продолжения строительства ЖК «Тимирязевский».