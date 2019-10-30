Банкротство застройщика ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле отложили до 2020 года
Сегодня, 14:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Госжилстройнадзор Свердловской области в ответ на обращение дольщиков ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле сообщил, что процедура банкротства ООО «СУ-1» будет инициирована в первом квартале 2020 года, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
В отношении руководства «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за вывода девяти миллионов рублей дольщиков. У застройщика также скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей, которая подала иск и выиграла дело.
Строительство должно было завершиться еще в прошлом году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Фактически, по словам дольщиков, работы на объекте не ведутся.
В настоящий момент решается вопрос о передаче долгостроя другому подрядчику.
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