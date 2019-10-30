Банкротство застройщика ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле отложили до 2020 года

В отношении руководства «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за вывода девяти миллионов рублей дольщиков. У застройщика также скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей, которая подала иск и выиграла дело.

Строительство должно было завершиться еще в прошлом году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Фактически, по словам дольщиков, работы на объекте не ведутся.