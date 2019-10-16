МВД РФ займется проблемой долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле

Дольщикам сообщили, что их обращение передано в МВД РФ. Кроме того, теперь вопросом займется региональное правительство. Соответствующее обращение направлено из администрации президента в правительство Свердловской области.

Напомним, ЖК «Тимирязевский» строит компания «СУ-1». В июне 2019 группа дольщиков обратилась в прокуратуру, так как они не могут заселиться в дом, который должны были построить еще к 2018 году. У застройщика также скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей, которая подала иск и выиграла дело. В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков.