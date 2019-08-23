В России прожиточный минимум за второй квартал составит 11 185 рублей
Сегодня, 20:21ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Минтруд установил прожиточный минимум на второй квартал. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
В среднем прожиточный минимум на душу населения во втором квартале составляет 11 185 рублей. В первом квартале он составлял 10 тысяч 753 рубля.
В документе говорится, что для работающих россиян прожиточный минимум составляет 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11 004 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом ПМ вырос в среднем на 4%. В Минтруде объяснили увеличение ПМ ростом цен на продукты.
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