Свердловские предприниматели предложили отменить QR-коды на входе в ТЦ

Они предлагают разрешить посетителям вход в ТРЦ без проверки QR-кода, но только при наличии медицинских масок и только в магазины, площадь которых не превышает тысячи квадратных метров. Посетить развлекательные зоны, фут-корты и кинотеатры, согласно предложениям свердловского бизнеса, невакцинированным людям по-прежнему будет нельзя.