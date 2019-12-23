Вдова покойного владельца «Уралтрансбанка» оспаривает в суде договор залога
Сегодня, 15:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Вдова основателя и экс-владельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова — Елена Заводова обратилась в суд с иском о признании недействительным договора залога, пишет интернет-издание Znak.
Напомним, «Уралтрансбанк» в Екатеринбурге был объявлен банкротом и находится в процессе ликвидации. Абитражный управляющий проверяет ряд сделок, в том числе пытается восстановить залог по кредиту, выданному верхнепышминскому ООО «Форест».
Согласно данным системы СПАРК, Заводова является бенефициаром «Фореста». В прошлом году чистые активы предприятия превысили сумму в 22 миллиона рублей, однако в настоящий момент счета компании заморожены.
Экс-владелец «Уралтрансбанка» Валерий заводов скончался в Лондоне 10 октября.
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