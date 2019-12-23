Вдова покойного владельца «Уралтрансбанка» оспаривает в суде договор залога

Напомним, «Уралтрансбанк» в Екатеринбурге был объявлен банкротом и находится в процессе ликвидации. Абитражный управляющий проверяет ряд сделок, в том числе пытается восстановить залог по кредиту, выданному верхнепышминскому ООО «Форест».