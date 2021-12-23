Владислав Пинаев заявил о росте интересов инвесторов к проектам Нижнего Тагила

Владислав Пинаев заявил о росте интересов инвесторов к проектам Нижнего Тагила
Владислав Пинаев заявил о росте интересов инвесторов к проектам Нижнего Тагила
Сегодня, 13:20ЭкономикаФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила отметил, что город все больше интересует инвесторов.

Город развивается. Я рад, что у нас появились инвесторы. Вновь о городе заговорили. Да, мы не Екатеринбург. Но у нас своя стать. Мы промышленный центр Урала и Свердловской области. Поэтому то, что к нам снова повернулись лицом инвесторы, что у нас развиваются и градообразующие предприятия, и предприятия на территории города, развиваются наши предприниматели, — это дорогого стоит. Мы будем направлять все силы, чтобы город Нижний Тагил в свой 300-летний юбилей стал еще краше,заявил Владислав Пинаев.

23 декабря депутаты городской думы приняли бюджет Нижнего Тагила в размере 19,4 млрд рублей. Такой показатель стал рекордным для города. Напомним, в 2022 году Нижнему Тагилу исполнится 300 лет.

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