На аудит не построенных объектов Универсиады потратят 18,5 миллиона рублей
Сегодня, 10:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Департамент информатизации и связи Свердловской области выделил 18,5 миллиона рублей на аудит объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета, в список для аудита включены также не построенные объекты, например, академия Карполя и ледовая арена. Указаны 38 объектов, которые необходимо проинспектировать.
В сопроводительной документации сказано, что аудит проводится для определения наличия и качественных показателей систем, необходимых для организации проведения Универсиады. Проверке подвергнутся технологические помещения, связь, видеонаблюдение, система управления играми на объекте.
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