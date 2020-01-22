В правительстве РФ определены новые кураторы Универсиады в Екатеринбурге

Новым заместителем председателя правительства, отвечающим за спорт, туризм и культуру, стал экс-председатель правления «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Таже, за Универсиаду будет отвечать Олег Матыцин — новый министр спорта. Курировавшие спорт ранее вице-премьер Ольга Голодец и министр Павел Колобков ушли в отставку.

Чернышенко ранее занимал пост зампредседателя наблюдательного совета ГК «Олимпстрой», затем возглавлял компанию Volga Group, занимающуюся управлением активами бизнесмена Геннадия Тимченко. Также Чернышенко — президент Континентальной хоккейной лиги. Матыцин — президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), именно она проводит Универсиаду.