Аналитики подсчитали стоимость пожизненной аренды квартиры в Екатеринбурге
Специалисты портала N1 решили выяснить, что выгоднее — пожизненная аренда квартиры или ипотека на жилье, сообщает издание Znak.
Эксперты не учитывали инфляцию, возможные изменения цен на недвижимость и ипотечной ставки. Согласно материалам исследования, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 17,8 тысячи рублей. Если человек начнет снимать жилье с 22 лет, то при условии средней продолжительности жизни — 71 года — аренда продлится в течение 50 лет. За все годы съема жилья человек заплатит 10,7 млн рублей.
Однокомнатная квартира в среднем стоит 2,8 млн рублей, за ипотеку в течение 50 лет человек переплатит банку 10 млн рублей, что равноценно стоимости аренды жилья.
Специалисты напомнили, что выгода от квартиры в ипотеку зависит от скорости выплаты кредита. Так, за 30 лет переплата составит всего 5,4 млн рублей. Аренда же за аналогичный промежуток времени обойдется в 6,4 млн рублей.