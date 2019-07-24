Аналитики подсчитали стоимость пожизненной аренды квартиры в Екатеринбурге

Эксперты не учитывали инфляцию, возможные изменения цен на недвижимость и ипотечной ставки. Согласно материалам исследования, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 17,8 тысячи рублей. Если человек начнет снимать жилье с 22 лет, то при условии средней продолжительности жизни — 71 года — аренда продлится в течение 50 лет. За все годы съема жилья человек заплатит 10,7 млн рублей.

Однокомнатная квартира в среднем стоит 2,8 млн рублей, за ипотеку в течение 50 лет человек переплатит банку 10 млн рублей, что равноценно стоимости аренды жилья.