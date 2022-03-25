776 тысяч пеней отсудила у администрации ГГО «Пригородная управляющая компания»

Арбитражный суд Свердловской области рассматривfл дело о банкротстве МУП «Пригородная управляющая компания». По решению от 30 октября 2020 года за счет казны Горноуральского городского округа в конкурсную массу была взыскана компенсация в размере 34,5 миллиона рублей.
Исполнительный лист должен был быть погашен не позднее 12 июля 2021 года, однако денежные средства не были получены истцом. Согласно расчетам, сумма процентов за четыре месяца составила 776,7 тысячи рублей.
В результате суд постановил взыскать пени с администрации ГГО с начислением процентов до фактической оплаты долга в 34,5 миллиона рублей.
Напомним, жители пригорода Нижнего Тагила собирают подписи на отставку руководства Горноуральского городского округа. Они не довольны обслуживанием коммунальных систем, очистных сооружений и мусорных площадок.