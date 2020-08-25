Свердловские продавцы алкоголя за шесть месяцев получили штрафы на 900 тысяч рублей

Свердловские продавцы алкоголя за шесть месяцев получили штрафы на 900 тысяч рублей

Сегодня, 14:29ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Продавцы алкоголя за первое полугодие 2020 года получили штрафы на сумму более 900 тысяч рублей, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

Было проверено 228 объектов, в 23 из них выявили нарушения и вынесли 49 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности.

Пять с половиной процентов исследованной алкогольной продукции за полгода показали результаты, не соответствующие нормам. Роспотребнадзор изъял 16 партий алкоголя.

В ведомстве отмечают, что по показаниям исследования, алкогольная продукция чаще всего не соответствуют нормативным требованиям по показателям качества, внешнего вида и технологического производства.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Адидас» на 50 тысяч рублей за обувь без документов.

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