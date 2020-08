Свердловские продавцы алкоголя за шесть месяцев получили штрафы на 900 тысяч рублей

Продавцы алкоголя за первое полугодие 2020 года получили штрафы на сумму более 900 тысяч рублей, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

Было проверено 228 объектов, в 23 из них выявили нарушения и вынесли 49 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности. Пять с половиной процентов исследованной алкогольной продукции за полгода показали результаты, не соответствующие нормам. Роспотребнадзор изъял 16 партий алкоголя. В ведомстве отмечают, что по показаниям исследования, алкогольная продукция чаще всего не соответствуют нормативным требованиям по показателям качества, внешнего вида и технологического производства. Напомним, что ранее Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Адидас» на 50 тысяч рублей за обувь без документов. В Екатеринбурге «Адидас» заплатит 50 тысяч рублей за обувь без документов

