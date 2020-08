На международном форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов и губернатор Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подписали соглашение о запуске на Колыме производства по выпуску рефрижераторных контейнеров, сообщает пресс служба УВЗ.

Договор был подписан в рамках исполнения поручений президента о диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса и по увеличению доли гражданской продукции завода, именно к такой продукции относится производство рефрижираторных контейнеров. При подписании соглашения присутствовал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Напомним, что на форуме «Армия-2020» «Уралвагонзавод» уже получил документы, позволяющие поставлять танк «Армата» за рубеж. Тагильский танк «Армата» разрешили поставлять за рубеж

