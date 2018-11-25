296 гектаров леса ради добычи золота будут вырублены под Каменском-Уральским
Сегодня, 18:20ЭкономикаФото: pixabay.com
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Правительство Свердловской области одобрило вырубку 296 гектаров леса под Каменском-Уральским.
Деревья на участках, которые принадлежат совхозам «Сосновский» и «Мамино», планируют спилить. Площадь оборудуют под добычу золота. В качестве компенсации правительство области включит в совхозы равноценный по территории участок леса в районе села Маминского.
Добывать золото будут компании «Золотая долина» и «Металлинвестком», сообщает «Уралинформбюро».
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