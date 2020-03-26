Свердловские застройщики выдвинули правительству условия на время особого положения
Сегодня, 14:59ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Застройщики Свердловской области написали в правительство региона обращение со списком условий, при которых они готовы продолжить работы во время особого положения в связи с распространением коронавируса, пишут ЕАН.
Сюжеты: Коронавирус
В частности, девелоперы просят продлить разрешение на работу иностранцев, заморозить проценты по кредитам, создать отдельный «строительный» штаб, проводить мониторинг цен на стройматериалы, корректировать график и ввести до улучшения эпидемиологической обстановки ограничения на проведение проверочных мероприятий, освободить застройщиков от налога на прибыль при безвозмездной передаче объектов инфраструктуры и другое.
Как отмечают представители строительной отрасли, штаб должен заняться контролированием ситуации на строительном рынке на время эпидемии.
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