Свердловские застройщики выдвинули правительству условия на время особого положения

В частности, девелоперы просят продлить разрешение на работу иностранцев, заморозить проценты по кредитам, создать отдельный «строительный» штаб, проводить мониторинг цен на стройматериалы, корректировать график и ввести до улучшения эпидемиологической обстановки ограничения на проведение проверочных мероприятий, освободить застройщиков от налога на прибыль при безвозмездной передаче объектов инфраструктуры и другое.