Бюджетники Екатеринбурга не могли расплатиться банковскими картами из-за сбоя

В бюджетном банке «Екатеринбург» произошел сбой, из-за которого клиенты финансовой организации не могли распоряжаться своими деньгами. Неверной был даже информация по остаткам на счетах.

Сбой произошел утром в субботу, 26 марта, в муниципальном банке Екатеринбурга с одноименным названием. Клиенты финансовой организации рассказали об этом изданию Е1. По словам пострадавших от неполадок в системе свердловчан, картой «Екатеринбурга» нельзя было расплатиться в магазинах, недоступны оказались и счета в личном кабинете. До банка с трудом дозвонились, сказали, что к 12 часам должны исправить. А это зарплатная карта многих бюджетников, поделился с изданием читатель. В финансовой организации редакции неполадки в работе подтвердили. Представитель банка также отметил, что по картам могут отображаться некорректные данные по остаткам на счетах. Финансисты пообещали устранить проблемы в ближайшее время. Бояться ли тагильчанам санкций против российских банков?

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