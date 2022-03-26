Бюджетники Екатеринбурга не могли расплатиться банковскими картами из-за сбоя

Бюджетники Екатеринбурга не могли расплатиться банковскими картами из-за сбоя
Бюджетники Екатеринбурга не могли расплатиться банковскими картами из-за сбоя
Сегодня, 15:08ЭкономикаФото: 1МI
В бюджетном банке «Екатеринбург» произошел сбой, из-за которого клиенты финансовой организации не могли распоряжаться своими деньгами. Неверной был даже информация по остаткам на счетах.

Сбой произошел утром в субботу, 26 марта, в муниципальном банке Екатеринбурга с одноименным названием. Клиенты финансовой организации рассказали об этом изданию Е1. По словам пострадавших от неполадок в системе свердловчан, картой «Екатеринбурга» нельзя было расплатиться в магазинах, недоступны оказались и счета в личном кабинете.

До банка с трудом дозвонились, сказали, что к 12 часам должны исправить. А это зарплатная карта многих бюджетников, поделился с изданием читатель.

В финансовой организации редакции неполадки в работе подтвердили. Представитель банка также отметил, что по картам могут отображаться некорректные данные по остаткам на счетах. Финансисты пообещали устранить проблемы в ближайшее время.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
банкмуниципалитетсбой
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы