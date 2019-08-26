Верховный суд обязал ФАС вернуть сети супермаркетов «Кировский» миллион рублей
Верховный суд России принял беспрецедентное решение и отменил штраф сети магазинов «Кировский», вынесенный УФАС по Свердловской области, сообщает интернет-издание Znak.
Это первое в России решение, когда суд подтвердил ответственность поставщика, а не торговой сети. Речь идет о качестве товара. В 2017 году между сетью супермаркетов и «УГМК-Агро» был заключен договор, согласно которому поставщик несет ответственность за качество товара и должен уплатить штраф, если товар по какой-либо причине снят с реализации до истечения срока годности.
Во время одной из проверок Роспотребнадзора установлено, что на прилавках оказался товар ненадлежащего качества. Сеть супермаркетов потребовала от поставщика возмещения убытков. УФАС решило, что ООО «Лев» нарушило закон о торговле, навязав условия «УГМК-Агро» и оштрафовало торговую сеть на миллион рублей.
В соответствии с решением Верховного суда, УФАС обязано вернуть сети супермаркетов удержанную сумму.