Верховный суд обязал ФАС вернуть сети супермаркетов «Кировский» миллион рублей

Это первое в России решение, когда суд подтвердил ответственность поставщика, а не торговой сети. Речь идет о качестве товара. В 2017 году между сетью супермаркетов и «УГМК-Агро» был заключен договор, согласно которому поставщик несет ответственность за качество товара и должен уплатить штраф, если товар по какой-либо причине снят с реализации до истечения срока годности.