Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

26 % респондентов рассчитывают на заработную плату от 100 до 200 тысяч рублей. Заработок менее 30 тысяч рублей устроил только 4% опрошенных. В среднем россияне хотели бы зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

Требования к размеру дохода варьируются в зависимости от региона. Более требовательны жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они хотели бы получать более 100 тысяч рублей. Жители Новосибирска рассчитывают на доход в размере 90 тысяч рублей, Нижнего Новгорода — 80 тысяч рублей.