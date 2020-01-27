Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

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Жители России в среднем, согласно данным Работа.ру, хотели бы зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.
26 % респондентов рассчитывают на заработную плату от 100 до 200 тысяч рублей. Заработок менее 30 тысяч рублей устроил только 4% опрошенных. В среднем россияне хотели бы зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.
Требования к размеру дохода варьируются в зависимости от региона. Более требовательны жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они хотели бы получать более 100 тысяч рублей. Жители Новосибирска рассчитывают на доход в размере 90 тысяч рублей, Нижнего Новгорода — 80 тысяч рублей.
В опросе принимали участие 6,7 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающие в разных регионах страны.
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