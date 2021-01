В Свердловской области готов проект по снижению прожиточного минимума

В Свердловской области планируется снижение прожиточного минимума. Проект постановления подготовлен правительством.

Согласно новому постановлению правительства Свердловской области, в регионе снизится прожиточный минимум. В сравнение берется величина за октябрь–декабрь 2020 года, пишет Znak. Величина прожиточного минимума составит: Для детей - 11 438 рублей (был 11 897);

Для пенсионеров - 8 832 рубля (был 9 038);

Для трудоспособного населения - 11 550 рублей (был 11 860). Показатель на душу населения составит 10 817 рублей, против 11 138 рублей в конце 2020 года. Отмечается, что величина прожиточного минимума зависит от цены на потребительскую корзину. Напомним, 10 января сообщалось об установленном Кабмином для россиян прожиточном минимуме. В среднем он составил 11 653 рубля и не будет зависеть от цены потребительской корзины. Кабмин установил величину прожиточного минимума в России на 2021 год

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter