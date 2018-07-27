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Тагильский фонтан в Театральном сквере будет восстановлен ко Дню города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский фонтан в Театральном сквере будет восстановлен ко Дню города

Сегодня, 16:05Экономика
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