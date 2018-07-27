Тагильский фонтан в Театральном сквере будет восстановлен ко Дню города

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Светомузыкальный фонтан в Театральном сквере будет восстановлен ко Дню города в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Компания «НПА-Профиль-ПУ» занималась реконструкцией сквера в 2013 году, сумма контракта превысила 173 млн рублей. Однако в 2015 году были выявлены серьезные недочеты.
26 июля подрядчик приступил к устранению недочетов. В настоящий момент демонтированы каменные стены по периметру объекта. К празднику подрядчик отремонтирует фонтанную часть, ступени и мощение.
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