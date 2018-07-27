Демидовская пушка откроет День города-2018 в Нижнем Тагиле

Основные мероприятия празднования 296-летия города пройдут 11 августа. Задействованы будут несколько площадок на территории города.

После официального старта на Лисьей горе будут работать творческие коллективы ДК «Юбилейный». В парке им. Бондина, а также за КДК «Современник», на набережной и в Театральном сквере пройдут развлекательные программы для детей и взрослых.

Интересно, что на набережной также расположится «Тагильское подворье». Там мастера народных промыслов продемонстрируют свои творения. В событии примут участие более 80 человек из разных городов региона.

Центральная городская библиотека приглашает юных читателей вместе с родителями на праздник «Киндерград». В этом году мероприятие приурочено к 100-летию библиотеки.

Затем главное действо перенесется к КДК «Современник», где концерт будет открыт выступлением артистов филармонии и коллективов городских дворцов творчества. Вечером на сцену выйдут приглашенные звезды – Влад Соколовский и Рита Дакота.