«Новые известия»: как Росстат считает показатели по зарплатам

Указ, который издал Путин, говорит о том, что средняя зарплата врачей в регионах должна превышать среднюю по всем предприятиям региона, как минимум в два раза.

По данным Росстата, эти условия по стране были выполнены. Сравнительный анализ проводился со «Среднемесячной начисленной зарплатой наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц».

Экономист Яков Миркин пояснил, что зарплата медиков формируется из нескольких источников. К примеру, если врач работает внеурочно или получил грант.

У врачей считают каждую копейку надбавки, а у людей прочих профессий отбрасывают всё «лишнее», говорит Миркин.

По этой причине получается большая разница. В среднем зарплата наемных работников на 13,2% меньше традиционного показателя.

К примеру, работает уборщица в одной компании, тратит на работу 4 часа в день и получает условно 10 тыс. рублей. У неё есть свободное время, и она нашла себе подработку по совместительству на 5 тыс. рублей, и тратит на это 2 часа в день. И эта подработка в «зарплате наёмных сотрудников», которую использует Росстат для оценки майских указов, не учитывается. Однако это не мешает Росстату сравнивать такие зарплаты с зарплатами врачей, которые работают на износ в среднем на 1,5 ставки. В «номинальной зарплате» же учитывается и зарплата по совместительству.

«Новые известия» приводят регионы, которые отчитались по указам президента честно. Там разница между номинальной зарплатой и зарплатой наёмных сотрудников небольшая. Издание отмечает, что Свердловская, Оренбургская, Мурманская и Орловская области находятся в трудной экономической обстановке, но не стремятся выдать желаемое за действительное. На первом месте в топе регионов, честно отчитавшихся по майским указам, оказался Ненецкий АО.

По мнению эксперта Дмитрия Милина, власти на метах намеренно сделали так, чтобы указы не были выполнены сразу, когда стало ясно, что денег они на это не получат.

Имеет смысл сравнивать только данные, полученные по одним и тем же методикам. Если методика изменилась, значит можно попрощаться с историческими данными и считать, что статистика собирается «с чистого листа».

Росстат находится в подчинении Минэкономразвития. Для того чтобы представить картину происходящего в лучшем свете, можно грамотно оперировать старыми данными. Так, Минэкономразвития до пресс-конференции президента, опубликовало свежую версию доклада «Картина экономики» за декабрь. Согласно этому докладу, реальные доходы выросли не на 0,2%, а на все 0,8%. Таким образом, первоначальные данные ошибочны и Росстат ошибся с ростом доходов в четыре раза.

Никакого роста доходов Росстат в 2019 году не нашёл, но пересмотрел данные за прошлый год.