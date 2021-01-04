1,4 млрд долга требует госкорпорация от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

1,4 млрд долга требует госкорпорация от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле
1,4 млрд долга требует госкорпорация от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:48ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Иск на 1,4 миллиарда рублей подала КРСУ. Ответчиком выступает госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле. Средства были заимствованы на строительство в 2013 году.

Все переговоры с руководством центра не привели к решению проблемы. Им предлагалось несколько вариантов, но все они были отклонены, рассказали E1 в Корпорации развития Среднего Урала.

В госпитале сообщили, что соблюдали все договоренности, достигнутые в 2013 году. Планировалось, что медицинское учреждение передаст правительству определенное количество акций, эквивалентное вложенным средствам. Для этого, учреждение было переформировано в акционерное общество. Погашение долга деньгами не рассматривалось, пишет E1.

Региональное правительство оказывает содействие госпиталю, объяснили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В частности, медицинскому учреждению оплачивается лечение по ОМС.

Всё, что зависит от регионального правительства, мы делаем. Вопросы выделения квот с 2019 года находятся в ведении Минздрава России, уточнили в ДИП.

По данным Минздрава РФ, на эндопротезирование коленных суставов в 2020 году госпиталю было предоставлено 1,1 тысячи квот.

Напомним, 22 марта сообщалось, как госкорпорация потребовала 89 миллионов рублей от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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