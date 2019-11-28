В Екатеринбурге вновь банкротят компанию депутата Серебренникова

Долг предприятия составляет 3,9 миллиона рублей. Исковое заявление пока не принято к производству. Ранее «Радугу» уже пытались признать банкротом из-за долга в 174,9 миллиона рублей. Иск подавал бизнесмен Владимир Титов.

По первому иску в июле этого года производство было прекращено в связи с тем, что требования кредиторов должника были удовлетворены.