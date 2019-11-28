В Екатеринбурге вновь банкротят компанию депутата Серебренникова
Сегодня, 12:44ЭкономикаФото: Законодательное собрание Свердловской области
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Межрайонная ИФНС № 32 по Свердловской области подала в суд иск о признании банкротом группы компаний «Радуга», подконтрольной депутату ЗакСо Александру Серебренникову, сообщает РБК со ссылкой на материалы Арбитражного суда.
Сюжеты: Екатеринбург
Долг предприятия составляет 3,9 миллиона рублей. Исковое заявление пока не принято к производству. Ранее «Радугу» уже пытались признать банкротом из-за долга в 174,9 миллиона рублей. Иск подавал бизнесмен Владимир Титов.
По первому иску в июле этого года производство было прекращено в связи с тем, что требования кредиторов должника были удовлетворены.
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