В Екатеринбурге закрывается сеть спортивных магазинов «Декатлон»

Сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» после объявления о приостановке работы в России закрывает магазины. В Екатеринбурге закроются отделения в ТЦ «Радуга Парк» и по адресу: улица Вайнера, 48.
В официальном обращении компании сказано, что «Декатлон» соблюдает международные санкции. Продолжать деятельность в России они не могут из-за условий поставки товаров.
Тем не менее, компания обещает «позаботиться» о 2,5 тысячах сотрудников в России, пишет Е1.
Представитель одного из екатеринбургских филиалов сети рассказал, что данное решение было неожиданностью. Он отметил, что, скорее всего, магазины будут продолжать работу, пока есть товар на полках.
Собеседник издания добавил, что в свердловских магазинах действительно начались проблемы с поставками.