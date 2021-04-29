Конкурс на 14 млн по модернизации котельной в Нижнем Тагиле не состоялся

14 миллионов рублей были объявлены максимальной ценой на конкурсе по переоборудованию котельной на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле. Заказчиком выступало МУП «Нижнетагильские тепловые сети», однако конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» планирует переоборудовать котельную Западной системы очистных сооружений. По техническому заданию требуется установить: котлы и горелки;

насосное оборудование;

теплообменники;

дымовые трубы;

линии электроснабжения;

трубы водоснабжения. В качестве основных работ от подрядчика потребуется замена оборудования тепломеханической части и автоматизация процессов на данном участке, внутреннего газоснабжения, внутреннего и внешнего электроснабжения, охранной сигнализации. После завершения, выигравшая конкурс организация должна будет произвести пусковые наладочные работы. Как результат, котельная должна выдавать 1,82 Гкал/час, в том числе на нужды отопления — 1,63 Гкал/час, и на нужды горячего водоснабжения — 0,088 Гкал/час. На все выполненные работы должна быть предусмотрена гарантия пять лет. Во время выполнения контракта подрядной организации разрешена валка деревьев на территории, в случае, когда насаждения мешают проезду техники. В закупочной документации отмечается, что при выполнении контракта предпочтение должно отдаваться материалам российского производства. Заявки принимались до 21 апреля, но на тендер никто не заявился. В связи с этим, конкурсная комиссия решила признать его несостоявшимся и объявить новую закупку. Уточняется, что в новом тендере будет разрешено заключить контракт с единственным заявившимся участником. Напомним, котельную в Новоасбесте построит компания из Ижевска. Работы обойдутся в 2,4 миллиона рублей. Участником, с котором по результатам проведения процедуры закупки заключат контракт, стало ООО ПФ «ЗСК- ПРОЕКТ» Компания из Ижевска построит котельную за 2,4 млн в Новоасбесте под Нижним Тагилом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter