Конкурс на 14 млн по модернизации котельной в Нижнем Тагиле не состоялся

Конкурс на 14 млн по модернизации котельной в Нижнем Тагиле не состоялся
Конкурс на 14 млн по модернизации котельной в Нижнем Тагиле не состоялся
Сегодня, 15:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
14 миллионов рублей были объявлены максимальной ценой на конкурсе по переоборудованию котельной на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле. Заказчиком выступало МУП «Нижнетагильские тепловые сети», однако конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» планирует переоборудовать котельную Западной системы очистных сооружений. По техническому заданию требуется установить:

  • котлы и горелки;
  • насосное оборудование;
  • теплообменники;
  • дымовые трубы;
  • линии электроснабжения;
  • трубы водоснабжения.

В качестве основных работ от подрядчика потребуется замена оборудования тепломеханической части и автоматизация процессов на данном участке, внутреннего газоснабжения, внутреннего и внешнего электроснабжения, охранной сигнализации. После завершения, выигравшая конкурс организация должна будет произвести пусковые наладочные работы.

Как результат, котельная должна выдавать 1,82 Гкал/час, в том числе на нужды отопления — 1,63 Гкал/час, и на нужды горячего водоснабжения — 0,088 Гкал/час. На все выполненные работы должна быть предусмотрена гарантия пять лет.

Во время выполнения контракта подрядной организации разрешена валка деревьев на территории, в случае, когда насаждения мешают проезду техники.

В закупочной документации отмечается, что при выполнении контракта предпочтение должно отдаваться материалам российского производства.

Заявки принимались до 21 апреля, но на тендер никто не заявился. В связи с этим, конкурсная комиссия решила признать его несостоявшимся и объявить новую закупку. Уточняется, что в новом тендере будет разрешено заключить контракт с единственным заявившимся участником.

Напомним, котельную в Новоасбесте построит компания из Ижевска. Работы обойдутся в 2,4 миллиона рублей. Участником, с котором по результатам проведения процедуры закупки заключат контракт, стало ООО ПФ «ЗСК- ПРОЕКТ»

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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