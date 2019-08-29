Предприниматели из Новоуральска пожаловались Путину на рост цен на электричество
В Новоуральске предприниматели обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину из-за роста тарифов на электроэнергию на 1 156%, пишет интернет-издание Znak.
Директор по развитию Новоуральского трубного завода Денис Самохвалов рассказал журналистам издания, что большинство потребителей недовольны, что за месяц цены на электроэнергию выросли на 40%, а для некоторых потребителей — более чем на тысячу процентов.
Мы единственная территория, где так грубо попраны права предпринимателей на стабильную работу! На сегодняшний день расходы на оплату потребленной электрической энергии — значительная статья затрат в бизнесе,говорится в открытом обращении к президенту России.
Коммерсанты говорят о том, что из-за высоких расходов готовы покинуть Новоуральск и искать другое место для развития бизнеса. Предприниматели обращались в РЭК, там им пояснили, что тарифы пересчитаны в соответствии с указанием ФАС. В пресс-службе компании «Россети Урал» касательно изменения тарифов пояснили, что тарифы пересчитаны чтобы «исключить субъективную оценку экономической обоснованности расходов поставщиков».