Предприниматели из Новоуральска пожаловались Путину на рост цен на электричество

Директор по развитию Новоуральского трубного завода Денис Самохвалов рассказал журналистам издания, что большинство потребителей недовольны, что за месяц цены на электроэнергию выросли на 40%, а для некоторых потребителей — более чем на тысячу процентов.

Мы единственная территория, где так грубо попраны права предпринимателей на стабильную работу! На сегодняшний день расходы на оплату потребленной электрической энергии — значительная статья затрат в бизнесе,говорится в открытом обращении к президенту России.