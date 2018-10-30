Единый интернет-магазин госзакупок малого объёма: мнение экспертов из Нижнего Тагила

С 1 ноября в России начинается реализация пилотного проекта по созданию интернет-ресурса для госзакупок малого объема, или единого агрегатора торговли. Он обяжет федеральные государственные учреждения делать закупки только через данный портал.

Нововведение необходимо для совершенствования методологии определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, а также для расширения возможности участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,говорится на сайте госдумы.

Какие плюсы и минусы нововведения? Что ждёт всех участников рынка госзакупок? Какое мнение у экспертов? TagilCity.ru пообщался с участниками системы госзакупок и спросил их мнение.

Расширит рынок предложений Практически все эксперты, с которыми удалось пообщаться, сошлись во мнении на том, что в целом данное нововведение – это положительный момент. Скорость, более широкий рынок предложений, а также усовершенствование системы госзакупок в целом.

Эта новость достаточно давно муссируется. В Москве и в некоторых других крупных городах таких, как Санкт-Петербург уже в прошлом году запустили портал малых закупок, где закупались компании до 100 тысяч рублей по 44-му федеральному закону. Сейчас уже сформирован новый портал, агрегатор малых закупок, которых будет работать везде, по всей России. И там будут выкладываться закупки до 100 тысяч рублей, поставщики смогут выкладывать свои предложения и продавать государству уже напрямую. Глобально ничего не меняется. Это хорошо и позитивно. Для крупных поставщиков это будет нормально, эксперт по госзакупкам Валерий Овечкин.

Ускорит связь между заказчиком и поставщиком Несомненный плюс агрегатора – скорость сделок, уверен Алексей Тимковский, специалист по госзакупкам:

Это действительно быстрый способ связаться заказчику и поставщику. Быстрая публикация, быстрое принятие решений. Достаточно простая процедура – разобраться может даже не искушённый в законе человек. Небольшая конкуренция (пока что) – это новая практика, и многие представители малого бизнеса, на которых это и направлено пока просто не в курсе.

Смотивирует персонал на получение новых знаний Тем не менее нельзя поспорить с тем, что нововведение заставит многих работать с новой информацией, учиться и получать новые знания.

Это бесспорно «плюс», поскольку контрактная система развивается. Однако она развивается на усложнение, которое не каждому понятно, отметил в разговоре с TagilCity.ru специалист по госзакупкам Михаил Юсупов.

Заказчики, представляющие государственные учреждения, со своей стороны преимущества распоряжения правительства пока не увидели.

Нам не нравится это нововведение, поскольку неизвестно, как это будет функционировать, будет больше работы. Иногда договоры нужны срочно, тем более у нас медицинская специфика всё-таки в учреждении. Бывает, что экстренный случай, и ждать, когда все заявки пройдут, в течение суток зарегистрируются. Допустим, даже лекарства. Они иногда требуются срочно. Как быть? Пока разместимся, пока это всё соберём – ребёнку может стать плохо. Не нравится в том плане, что это усложняет работу, признались в разговоре с TagilCity.ru представители детской городской больницы Нижнего Тагила.

На рынок крупных игроков нововведение не повлияет, поскольку большие госзакупки будут осуществляться на прежнем портале, уверены спикеры.

По мнению экспертов, существуют и минусы, но они не критичные.

Регламентация слабее, чем в «классических» способах по 44-ФЗ. Заказчик может отказаться от закупки, поставщик тоже. По сути, это интернет-магазин. Этот способ более удобен для торговой компании или магазина с твердо сформированной товарной линейкой. Хотя это можно назвать как плюсом, так и минусом, уверен Алексей Тимковский.