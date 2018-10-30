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Единый интернет-магазин госзакупок малого объёма: мнение экспертов из Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Единый интернет-магазин госзакупок малого объёма: мнение экспертов из Нижнего Тагила

Сегодня, 19:11ЭкономикаЮлия СтепановаФото: agregatoreat.ru
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