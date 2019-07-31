Все банкротят Нижнетагильский котельно-радиаторный завод. Кто должен деньги ему?

Всего в Арбитражном суде Свердловской области с участием НТКРЗ рассматривается 27 дел.

Общая сумма всех исков — 2,5 миллиарда рублей.

Сумма требований по неисполненным обязательствам по договорам займа и кредитам — 56,2 млн рублей.

Сумма требований по неисполненным обязательствам по иным договорам — 55,3 млн рублей.

Само предприятие в числе других истцов пытается взыскать 120 миллионов рублей с новокузнецкого «Проминвеста» и участвует в рассмотрении долговых обязательств МУПа «Тагилэнерго» на сумму в 2,2 миллиарда рублей. Также завод в качестве истца участвует в банкротствах ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», ООО «Лестех-НТ» (миллион рублей), ООО «Металлсервис» (853 тысяч рублей), ООО «Синергияком» (588 тысяч рублей), ООО «Санто-Сервис» (356 тысяч рублей), ООО «ПО Демлит», ООО «Литмаш» (четыре миллиона рублей), ООО «СВ-ПРО» (7,9 миллиона рублей), ООО СК «ЮПАС» (о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды 4,7 млн рублей).

Кроме того, НТКРЗ имеет претензии по договорам поставки к ООО «Татищев» (426 тыс рублей), ООО «Компания Орум» (476 тыс рублей), ООО «Инвест ойл» (2,6 млн рублей), ООО «УТК» (411 тыс рублей), ООО «Полимер-НТ» (59 тыс рублей), ООО «Ррегионсервис», а ещё, как ранее сообщало TagilCity.ru, завод пытается отсудить 159 миллионов рублей у своего дочернего предприятия ООО «НТКРЗ», которое также заявило о банкротстве. По информации нашего издание, к «дочке» завода в ближайшее время с иском намерено обратиться екатеринбургское ООО «Прайдгрупп», занимающееся оптовой торговлей ломом.

В свою очередь у самого завода отсудить 287 тысяч рублей по договорам электроснабжения намерено «МРСК Урала», а «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды» администрация Нижнего Тагила подала иск на 415 тысяч рублей.