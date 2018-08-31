Экс-министр промышленности Свердловской области задолжал 375 млн рублей

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Коллекторы требуют 375 млн рублей от экс-министра Свердловской области Владимира Молчанова и его партнеров.
Источник: Znak.com
Антон Челышев, выкупивший долги ООО Научно-производственная фирма «Уральская металлургическая компания» перед Верхнесалдинским металлургическим заводом подал иск в Арбитражный суд, в котором он требует бывших учредителей и руководителей компании долг в размере 375 млн рублей.
Среди должников в списке значатся Галина Молчанова, Ирина Ярославцева, Игорь Коротовских, Елена Коротовских и экс-министр промышленности Свердловской области Владимир Молчанов.
В настоящий момент Верхнесалдинское предприятие объявило о банкротстве. Арбитражный суд назначил взыскать с Владимира Молчанова, являвшегося ранее руководителем завода, 804,08 млн рублей в качестве субсидарной ответственности. Экс-министр подал апелляцию по данному решению.
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