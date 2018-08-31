Экс-министр промышленности Свердловской области задолжал 375 млн рублей

Антон Челышев, выкупивший долги ООО Научно-производственная фирма «Уральская металлургическая компания» перед Верхнесалдинским металлургическим заводом подал иск в Арбитражный суд, в котором он требует бывших учредителей и руководителей компании долг в размере 375 млн рублей.