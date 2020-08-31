Нижнетагильский ВГОК задолжал за электроэнергию более 200 миллионов рублей

Нижнетагильский ВГОК задолжал за электроэнергию более 200 миллионов рублей

Сегодня, 09:27ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
АО «ЭнергосбытПлюс» отсудил у ОАО «Высокогорский ГОК» в Нижнем Тагиле 204 миллиона рублей задолженности за электроэнергию. Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда.

Согласно решению суда, 29 миллионов рублей составляет неустойка. Отмечается, что начисление неустойки на сумму долга будет продолжаться за каждый день просрочки, начиная с 8 июля 2020 года по день фактической уплаты. Она начисляется в размере 1/130 ключевой ставки ЦБ.

Кроме того, в пользу АО «ЭнергосбытПлюс» суд постановил взыскать государственную пошлину в размере 108 тысяч рублей и 60,5 тысячи рублей.

Также ко ВГОКу был подан еще один иск от «ЭнергосбытПлюс» на 66 миллионов рублей. Предварительное слушание по делу назначено на 1 сентября.

В начале августа стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области начал производство по трем искам к нижнетагильскому ВГОКу о взыскании задолженности более 159 миллионов рублей перед ресурсоснабжающей организацией. Один иск был подан на 76,9 миллиона рублей, второй — на 70,9 миллиона рублей, третий — на 11,9 миллиона рублей. По первым двум искам уже прошли предварительные слушания, а по третьему заседание пройдет 8 сентября. На 1 сентября назначено еще одно слушание — о взыскании 66 миллионов рублей задолженности за электроэнергию.

В 2018 году в отношении ВГОКа введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года общая сумма задолженности составила 2,7 миллиарда рублей.

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