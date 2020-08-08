В Нижнем Тагиле со ВГОКа взыскивают более 159 миллионов рублей за электроэнергию

Ранее МУП НТТС подал иск о взыскании долга с предприятия на сумму 2,1 миллиона рублей, а 8 июля судом было рассмотрено дело по иску АО «Энергосбыт Плюс». По решению суда ВГОК должен выплатить долг за электроэнергию на сумму 74,3 миллиона рублей.