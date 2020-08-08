В Нижнем Тагиле со ВГОКа взыскивают более 159 миллионов рублей за электроэнергию

Все три иска были поданы АО «Энергосбыт Плюс».
Первый иск подан на сумму 76,9 миллиона рублей. По нему предварительное заседание назначено на 10 августа.
Второй иск — на сумму 70,9 миллиона рублей. Предварительное заседание назначено судом на 13 августа.
Еще один иск подан на взыскание 11,9 миллиона рублей. Предварительное слушание по нему состоится 8 сентября.
Напомним, ранее Арбитражным судом было начато производство по иску АО «Энергосбыт Плюс» ко ВГОКу о взыскании 66 миллионов рублей задолженности. По нему слушание назначено на 1 сентября.
Ранее МУП НТТС подал иск о взыскании долга с предприятия на сумму 2,1 миллиона рублей, а 8 июля судом было рассмотрено дело по иску АО «Энергосбыт Плюс». По решению суда ВГОК должен выплатить долг за электроэнергию на сумму 74,3 миллиона рублей.
В 2018 году в рамках банкротства ВГОКа началась процедура наблюдения. На начало 2020 года общая сумма задолженности предприятия перед кредиторами составила более 2,7 миллиардов рублей.