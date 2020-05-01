Владислав Пинаев поздравил тагильчан с праздником Весны и Труда

В своем поздравлении Владислав Пинаев отметил, что этот праздник символизирует приход настоящей весны, и в настоящее время на первый план выдвигаются задачи сохранения рабочих мест, обеспечения права на труд и его оплату. Также глава города напомнил, что в Свердловской области предпринят ряд мер, касающихся обеспечения соцгарантий и трудовых прав работников в условиях пандемии.