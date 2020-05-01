Владислав Пинаев поздравил тагильчан с праздником Весны и Труда
Сегодня, 14:10Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Глава города поздравил жителей Нижнего Тагила с праздником Весны и Труда, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своем поздравлении Владислав Пинаев отметил, что этот праздник символизирует приход настоящей весны, и в настоящее время на первый план выдвигаются задачи сохранения рабочих мест, обеспечения права на труд и его оплату. Также глава города напомнил, что в Свердловской области предпринят ряд мер, касающихся обеспечения соцгарантий и трудовых прав работников в условиях пандемии.
Мы все сейчас переживаем непростое время, но, уверен, все проблемы и трудности преодолимы. Это лучше других знают наши ветераны, которые в своей жизни прошли через многие испытания, сказал Пинаев.
Завершил поздравление мэр пожеланием здоровья и надеждой, что праздничные дни станут началом позитивных перемен.
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