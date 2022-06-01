Концерты, игры и соревнования ожидаются в Екатеринбурге на День России

Концерты, игры и соревнования ожидаются в Екатеринбурге на День России
Концерты, игры и соревнования ожидаются в Екатеринбурге на День России
Сегодня, 17:35Свободное времяФото: 1MI
Документ об организации праздничных торжеств ко Дню России 12 июня в Екатеринбурге выпустил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Жителей и гостей Екатеринбурга ожидает разнообразная программа, которая пройдет на десятках специально отведенных мест.

В полдень откроется концерт «Хором славим Россию и город!». Его можно увидеть в Историческом сквере. На сцену выйдут образцовые ансамбли, хоры и труппы учреждений культуры и образования.

В час дня на Октябрьской площади будет дан старт фестивалю традиций и обычаев народов Урала. Посетители смогут отведать яства народов региона, узнать больше об их быте и культуре.

С 14:00 на центральной площадке парка имени Маяковского начнутся концерт, игры и конкурсы. Тогда же имеет смысл прийти на площадь 1905 года, где пройдет еще один грандиозный концерт.

Также в городе состоятся ежегодные легкоатлетические старты «Европа-Азия». В 2022 году они носят ярко выраженную патриотическую окраску, посвящены поддержке российской армии. Бегуны преодолеют проложенный по городским улицам маршрут с 10 утра.

Важно подчеркнуть, что в Екатеринбурге в этот день ограничат движение автотранспорта и торговлю спиртными напитками, сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга.

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