Фотографии, истории любви и эскизы. Конкурсы ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле

Стало известно, какие конкурсы ожидают юношей и девушек к 26 июня — в этот день отмечается национальный праздник День молодежи. Программу подготовил Городской дворец молодежи в Нижнем Тагиле.

В общей сложности объявлено пять конкурсов: «Притяжение талантов». Нужно записать песню или танец на видео, после чего выложить ролик на страницах в соцсетях под хештегом #ТагилЗацениПритяжение;

Конкурс эскизов «Притяжение успеха». Требуется решить и нарисовать эскиз, как будет выглядеть место в Нижнем Тагиле, на котором станут встречаться молодые люди города. Отмечается, что замысел победителя будет учитываться при создании реального «Центра притяжения»;

Фотоконкурс «Место притяжения — Нижний Тагил». Задача состоит в том, чтобы показать фотографии наиболее значимого места в городе.

«Притяжение любви». Предлагается рассказать историю отношений, которые можно понять, как настоящую любовь. Фотографии и истории также размещаются со специальным хэштегом в социальных сетях.

Фотоконкурс «Любовь — это…». Участники должны сделать и опубликовать постановочное фото со своим завершением фразы «Любовь — это…». В общей сложности в конкурсе присутствует четыре номинации. Все работы принимают с 1 по 20 июня. Напомним, 5 июня в Нижнем Тагиле пройдет велопарад, приуроченный ко Дню велосипедиста и открытию сезона. Принять участие в нем могут все желающие, достигшие 14 лет. Велопарад пройдет в Нижнем Тагиле в выходные

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