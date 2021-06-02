Фотографии, истории любви и эскизы. Конкурсы ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле
Фотографии, истории любви и эскизы. Конкурсы ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:52Свободное времяФото: pixabay
Стало известно, какие конкурсы ожидают юношей и девушек к 26 июня — в этот день отмечается национальный праздник День молодежи. Программу подготовил Городской дворец молодежи в Нижнем Тагиле.
В общей сложности объявлено пять конкурсов:
«Притяжение талантов». Нужно записать песню или танец на видео, после чего выложить ролик на страницах в соцсетях под хештегом #ТагилЗацениПритяжение;
Конкурс эскизов «Притяжение успеха». Требуется решить и нарисовать эскиз, как будет выглядеть место в Нижнем Тагиле, на котором станут встречаться молодые люди города. Отмечается, что замысел победителя будет учитываться при создании реального «Центра притяжения»;
Фотоконкурс «Место притяжения — Нижний Тагил». Задача состоит в том, чтобы показать фотографии наиболее значимого места в городе.
«Притяжение любви». Предлагается рассказать историю отношений, которые можно понять, как настоящую любовь. Фотографии и истории также размещаются со специальным хэштегом в социальных сетях.
Фотоконкурс «Любовь — это…». Участники должны сделать и опубликовать постановочное фото со своим завершением фразы «Любовь — это…». В общей сложности в конкурсе присутствует четыре номинации.
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