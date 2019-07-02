В Екатеринбурге рисуют огромную оптическую иллюзию

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 июля в Екатеринбурге стартует фестиваль уличного искусства «Стенография», горожане уже могут наблюдать, как создается первая работа, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый объект появится на улице Шарташской, 9. Там известный художник Артем Стефанов рисует огромную оптическую иллюзию. Пока горожане не могут понять, что именно будет изображено на стене дома. Художник сообщил, что ему потребуется еще несколько дней, чтобы закончить работу.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фестиваль «Стенография» проходит в Екатеринбурге уже в десятый раз. В прошлом году на улицах города появились изображения цветов, загадочных животных и огромная фреска на стене пятиэтажки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей