В Екатеринбурге рисуют огромную оптическую иллюзию

Первый объект появится на улице Шарташской, 9. Там известный художник Артем Стефанов рисует огромную оптическую иллюзию. Пока горожане не могут понять, что именно будет изображено на стене дома. Художник сообщил, что ему потребуется еще несколько дней, чтобы закончить работу.