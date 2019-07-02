В зоопарке Екатеринбурга у пары тропических енотов родился детеныш
Сегодня, 13:07Свободное времяФото: Екатеринбургский зоопарк
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Новорожденного тропического енота назвали Кай, сообщает пресс-служба зоопарка.
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Он стал четырнадцатым малышом енотов кинкажу, рожденным в зоопарке. Пара тропических животных живет в зоопарке столице Урала с 2004 года и раз в год приносит потомство. По традиции всех малышей называют на букву «К».
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Кинкажу, несмотря на свой миролюбивый внешний вид, являются хищниками. Увидеть их удается не каждому посетителю зоопарка, так как эти животные бодрствуют в ночное время.
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