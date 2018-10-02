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50 юных тагильчан вышли на субботник для уборки родников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Depositphotos 35307623 stock photo rubbish sacks on grass

50 юных тагильчан вышли на субботник для уборки родников

Сегодня, 06:00Свободное время
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