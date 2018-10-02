50 юных тагильчан вышли на субботник для уборки родников

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50 школьников из 14 учебных заведений Нижнего Тагила приняли участие в субботнике и очистили от мусора территорию родников за базой отдыха «Спартак».
Сюжеты: Нижний Тагил
В акция «Живи, родник» приняли участие 50 юных тагильчан. Субботник и праздник проходили за базой отдыха «Спартак». Педагоги, родители и дети собрали 15 мешков мусора вокруг родников «Прохладнй и «Студеный» и вывезли его на мусорки.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
После субботника прошли праздничные мероприятия с песнями и танцами.
Посетителям родников дети раздали листовки с просьбой беречь источники, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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