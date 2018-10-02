50 юных тагильчан вышли на субботник для уборки родников

В акция «Живи, родник» приняли участие 50 юных тагильчан. Субботник и праздник проходили за базой отдыха «Спартак». Педагоги, родители и дети собрали 15 мешков мусора вокруг родников «Прохладнй и «Студеный» и вывезли его на мусорки.