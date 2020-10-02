В Екатеринбурге арт-объект художника из Парижа «взломал» городское пространство

В Екатеринбурге арт-объект художника из Парижа «взломал» городское пространство

Сегодня, 13:41Свободное времяPhoto: группа фестивая STENOGRAFFIA во "Вконтакте"
В Екатеринбурге команда фестиваля STENOGRAFFIA создала стрит-арт по эскизу французского художника Мишеля Дюше, который работает под псевдонимом OX, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В городском контексте был размещен плакат, который как бы проходит через шредер. Отмечается, что художник часто «взламывает» пространство, используя билборды в качестве инструмента.

В оргкомитете фестиваля изданию рассказали, что арт-объект под названием No title, был создан дистанционно и продолжает серию работ, в которых OX обезличивает коммерческое наполнение баннеров, заменяя его обозначениями. В данном случае это стало слово «реклама».

Ранее в Екатеринбурге в жилом квартале «Близкий» появилось новое граффити с дополненной реальностью. Жителям города представили уральскую природу, а с помощью смартфона рисунки можно оживить. Для граффити были использованы примеры флоры и фауны, а также редких месторождений полезных ископаемых Среднего Урала.

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