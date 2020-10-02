В Екатеринбурге арт-объект художника из Парижа «взломал» городское пространство

Ранее в Екатеринбурге в жилом квартале «Близкий» появилось новое граффити с дополненной реальностью. Жителям города представили уральскую природу, а с помощью смартфона рисунки можно оживить. Для граффити были использованы примеры флоры и фауны, а также редких месторождений полезных ископаемых Среднего Урала.